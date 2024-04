Picerno-Brindisi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Brindisi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono stati autori di una stagione fantastica, che li ha fatti sognare in grande, ma adesso sono costretti a guardarsi le spalle per non perdere posizioni in ottica playoff. La squadra pugliese è ormai retrocessa in Serie D e non ha più nulla da chiedere a questo campionato. I padroni di casa arrivano da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e sperano di ritrovare i tre punti per restare tra le prime sei della classifica. Gli ospiti, invece, sono già retrocessi in Serie D ma sono anche reduci da tre successi di fila e non hanno intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 aprile alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

