Fiorentina-Viktoria Plzen oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno quarti Conference League 2023/2024

Tutto aperto per quanto riguarda la qualificazione tra Fiorentina e Viktoria Plzen. I Viola però potranno godere del supporto del proprio pubblico all’Artemio Franchi, dove stasera, giovedì 18 aprile, alle ore 18.45 è in programma la sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Poche emozioni nella gara d’andata: i cechi che hanno confermato la loro fama di squadra arcigna e difensiva, ma con diverse difficoltà nel pungere in fase offensiva. La squadra di Italiano è nettamente favorita, e vuole proseguire il proprio cammino nella competizione, che date le recenti difficoltà in campionato è diventata il primo obiettivo stagionale. Il ricordo della cavalcata dello scorso anno, interrotta solo in finale contro il West Ham, è ancora vivo negli occhi del popolo viola, che vuole rivivere quelle emozioni. La partita sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport 254, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.