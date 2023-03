Paolini-Maria stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Jasmine Paolini sfiderà Tatjana Maria nel primo turno del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Parte la trasferta oltreoceano della toscana, che questa sera parte leggermente favorita contro la veterana tedesca. Curiosamente si tratta della terza consecutiva di Maria contro una tennista italiana, dato che la scorsa settimana a Monterrey ha battuto nettamente Lucia Bronzetti prima di cedere in due tie-break ad Elisabetta Cocciaretto. Ci sono due precedenti, ma entrambi molto datati, giocati nel 2017 sull’erba di Ikley e sulla terra rossa di Marsiglia, con una vittoria per parte.

Paolini e Maria scenderanno in campo questa sera, giovedì 9 marzo, come 2°match dalle ore 20:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista tedesca. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.