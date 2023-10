Panevezys-Trento oggi in tv: programma, orario e diretta Eurocup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Panevezys-Trento, sfida valida come 4^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Avvio decisamente complicato per la formazione allenata da coach Galbiati, che dalle tre partite giocate ha raccolto tre sconfitte. La squadra lituana, invece, ha perso due partite, ma l’unica partita vinta è stata l’unica giocata proprio tra le mura amiche. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 25 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Panevezys-Trento, valida per l’Eurocup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.