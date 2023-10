LIVE – Panevezys-Trento 92-93, Eurocup 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Panevezys-Trento, sfida valida come 4^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Avvio decisamente complicato per la formazione allenata da coach Galbiati, che dalle tre partite giocate ha raccolto tre sconfitte. La squadra lituana, invece, ha perso due partite, ma l’unica partita vinta è stata l’unica giocata proprio tra le mura amiche. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 25 ottobre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

PANEVEZYS-TRENTO 92-93

FINISCE QUI

10′ – Ellis porta il Trento sul 92-93, mancano tre decimi di partita

10′ – Timeout Trento

10′ – Tiri liberi per Panevezys, 92-91

9′ – Pareggio Panevezys, 91-91

8′ – Tiri liberi per Panevezys, 89-91

8′ – Trento in difficoltà, con Panevezys che pressa

7′ – 87-91, timeout Trento

7′ – Tripla di Panevezys, 84-91

7′ – Challenge chiesto da Trento, palla agli italiani

6′ – Tripla di Ellis, 81-91

5′ – Doppia per Trento, ma si avvicinano i lituani, 81-88

5′ – Timeout Panevezys sul 76-86

5′ – Due punti per i lituani, 76-84

4′ – Tripla di Conti, 74-84

4′ – Tiri liberi per i lituani, 74-81

3′ – Doppia di Panevezys, 72-81

3′ – Tripla di Trento, 70-81

3′ – Tiri liberi per i lituani, 70-79

3′ – Timeout Panevezys

3′ – +11 di Trento, 68-79

2′ – Due tiri liberi per i lituani,

1′ – Tripla trentina, 67-74

1′ – Si avvicina Panevezys, 67-71

FINE TERZO QUARTO

10′ – Ultimi secondi intensi, 64-71

10′ – +5 di Trento, 61-66

9′ – Tripla di Conti, nuovo vantaggio Trento, 61-64

8′ – Pareggiano i lituani, 61-61

7′ – Tiri liberi per Panevezys, 59-61

6′ – Allunga Trento, 55-59

4′ – Due punti per i lituani, 55-57

3′ – Tripla del Panevezys, 53-55, ma poi Trento allunga, 53-57

3′ – Trento mantiene il vantaggio con una tripla e una doppia, 50-55

2′ – Riprende il vantaggio Trento, 48-49

1′ – Tripla anche per i lituani, che poi si portano in vantaggio con una doppia, 48-47

1′ – Tripla trentina, 43-37

1′ – Si riparte!

FINE SECONDO QUARTO

10′ – Altri due punti per Trento, vantaggio! 43-44

9′ – Tre tiri liberi per Trento, 43-42

9′ – Due punti per Panevezys, 43-41

9′ – Pareggia Trento, 41-41

8′ – Pareggia il Panevezys, che ottiene anche un tiro libero, 39-38

8′ – Lituani in lunetta, 36-38

7′ – Timeout per il Panevezys

7′ – Accorciano i lituani, 34-38

6′ – Tripla per Trento, 32-38

6′ – Due punti di Panevezys, ma Beligha porta avanti Trento, 32-35

5′ – Time out Panevezys

5′ – Vantaggio Trento con un tiro da due e una tripla, 30-33

4′ – Tripla di Biligha, 30-27 con tiro libero, 30-28

4′ – +5 lituano, Panevezys

3′ – Tripla di Panevezys, 28-25

3′ – Riprende il vantaggio la squadra lituana, ma Trento pareggia, 25-25

2′ – Due punti Trento, seguiti ta una tripla, 22-23

1′ – Tripòa di Panevezys 22-19

1′ – Primo vantaggio Trento, ma Panevezys pareggia 19-19

FINE PRIMO QUARTO

10′ – 17-17 per Trento

10′ – Tiri liberi per il Panevezys, 17-15

9′ – Tripla di Alviti, 16-15

8′ – Due punti su schiacciata per Panevezys, 16-12

7′ – Due tiri liberi per il Trento, 14-12

6′ – Tripla trentina, 14-11

5′ – Due punti per Trento, 14-8, time out per Trento

5′ – Doppio di Panevezys, 14-6

5′ – Due punti per entrambe le squadre, 12-6

4′ – Allungano i lituani, 10-4

4′ – Tripla di Biligha! 8-4

3′ – Due tiri liberi per Trento, 8-2

2′ – Trento cerca il canestro ma non lo trova, Panevezys trova altri due punti, 8-0

2′ – Un’altra tripla dei lituani, 6-0

1′ – Prima tripla del Panevezys, 3-0

18.00 – Si parte!

17.55 – Pochi minuti all’inizio della partita tra Panevezys-Trento

