Feyenoord-Lazio, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Feyenoord-Lazio, match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. In terra olandese i biancocelesti cercano una vittoria per issarsi al comando del gruppo dopo i quattro punti ottenuti tutti nei minuti di recupero contro Atletico Madrid e Celtic. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 18.45 di mercoledì 25 ottobre.

Feyenoord-Lazio sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi e su Infinity+ con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.