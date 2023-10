Feyenoord-Lazio oggi in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

La Lazio fa visita al Feyenoord in occasione del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:45 di mercoledì 25 ottobre nella cornice del De Kuip di Rotterdam. La squadra biancoceleste di Maurizio Sarri vuole rimanere imbattuta dopo i pareggi acciuffati nel recupero contro Atletico Madrid e Sky. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (canale 252), ma potrà essere seguita anche in streaming sulla piattaforma Sky GO e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.