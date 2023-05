Perugia-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Benevento, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Ultima giornata e ultima spiaggia per i ragazzi di Fabrizio Castori, che devono vincere e sperare nel contemporaneo ko del Brescia. In caso di punto delle Rondinelle sarebbe retrocessione in Serie C. I giallorossi, invece, sono già matematicamente retrocessi e sperano di chiudere la stagione in maniera dignitosa. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

