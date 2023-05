Sassuolo-Monza oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sassuolo e Monza, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Anticipo di questo turno di campionato che vedrà scendere in campo due squadre che ormai hanno poco o nulla da chiedere alle loro stagioni. Gli emiliani hanno disputato un discreto campionato da metà classifica, pur con alti e bassi. I brianzoli sono stati tra le sorprese di quest’annata e ora puntano a restare fino alla fine nella parte sinistra della classifica finale. La sfida è in programma oggi, venerdì 19 maggio alle ore 20:45 al Mapei Stadium. Diretta su Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go