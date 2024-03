Padova-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Catania, match dello stadio Euganeo valevole per gara di andata della Finale di Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La squadra biancoscudata vuole assicurarsi la vittoria in questo primo round, in modo tale da mettere in discesa la strada verso la conquista del trofeo. I siciliani, dal loro canto, sperano nel colpaccio in trasferta per poi andare a difendere il risultato al Massimino tra qualche settimana. Per entrambe le formazioni questo appuntamento rappresenta una grande occasione anche dal punto di vista dei playoff perché i padroni di casa potrebbero assicurarsi di entrare nella fase successiva al di là del secondo posto in classifica. Gli etnei, invece, essendo indietro in classifica potrebbero trovare una corsia preferenziale per disputare le partite post-season. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251 e su Rai Sport HD.

