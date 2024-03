LIVE – Padova-Catania, finale andata Coppa Italia Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta testuale di Padova-Catania, match dello stadio Euganeo valevole per gara di andata della Finale di Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La squadra biancoscudata vuole assicurarsi la vittoria in questo primo round, in modo tale da mettere in discesa la strada verso la conquista del trofeo. I siciliani, dal loro canto, sperano nel colpaccio in trasferta per poi andare a difendere il risultato al Massimino tra qualche settimana. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 marzo alle ore 20:30. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti e approfondimenti.

Padova-Catania Ore 20:30

