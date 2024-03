Halep-Badosa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Simona Halep sfiderà Paula Badosa nel primo turno del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Dopo circa un anno e mezzo lontano dai campi, l’ex vincitrice di Wimbledon Simona Halep torna protagonista. Un lungo calvario dalla prima sospensione per doping, alla lunga condanna, fino alla notevole riduzione di pena arrivata nelle scorse settimane da parte del TAS di Losanna. Ora, la romena è pronta a tornare in campo e lo fa subito, senza perdere tempo. A Miami affronta un’altra nobile decaduta, l’ex top-10 Paula Badosa, frenata da continui problemi fisici nel corso degli ultimi due anni. Certamente un match intrigante al primo turno in Florida, anche per valutare le condizioni di entrambe le giocatrici.

