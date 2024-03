Vicenza-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Fiorenzuola, match del Romeo Menti valevole per il recupero della ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno intenzione di portare a casa l’intera posta in palio per provare ad avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni della classifica. La compagine ospite, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di vincere per continuare a sperare nella salvezza. La squadra biancorossa è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque sfide e spera di continuare la serie positiva per consolidare il terzo posto in classifica. I rossoneri, invece, hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque e hanno bisogno di punti per lasciare la zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 marzo alle ore 19:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

RISULTATI E CLASSIFICA