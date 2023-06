Olimpia Milano-Virtus Bologna finale playoff Serie A1 2022/2023: programma, calendario e tv della serie

Tutte le indicazioni per vedere Olimpia Milano-Virtus Bologna, finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket, con il programma, il calendario e come vedere in tv e streaming la serie. Come nelle ultime due edizioni, sono i meneghini e le Vu Nere a sfidarsi nella serie che assegnerà il titolo di Campione d’Italia. Tutto pronto per il testa a testa tra le due superpotenze del basket italiano, che nonostante qualche inciampo in stagione, specie in campo europeo (e soprattutto da parte dell’Olimpia), hanno dimostrato ancora una volta di essere di un altro livello rispetto alle avversarie. Niente da fare, infatti, per Sassari e Tortona, che nonostante qualche spunto interessante non hanno potuto niente, cedendo di schianto, entrambe per 3-0, i sardi contro l’Olimpia Milano e i piemontesi contro la Virtus Bologna.

DIRETTA TV E PROGRAMMA – Come di consueto, la serie finale si giocherà al meglio delle sette partite, e quindi vince il titolo la prima squadra che arriva a quattro vittorie, al contrario dei quarti e delle semifinali, che si sono giocate al meglio delle cinque. Il calendario della finale playoff Olimpia Milano-Virtus Bologna è già definito, in termini di date, in attesa che la Lega ufficializzi gli orari. Ad ogni modo, come è stato per le fasi precedenti, le partite saranno visibili in chiaro sul NOVE e su DMAX, oltre che in streaming sui rispettivi siti oppure su Eleven Sports, Dazn ed Eurosport (i cui canali sono disponibili anche su Sky e Sky Go).

Gara-1

Sabato 10 giugno

Gara-2

Lunedì 12 giugno

Gara-3

Giovedì 15 giugno

Gara-4

Sabato 17 giugno

Gara-5 (eventuale)

Lunedì 19 giugno

Gara-6 (eventuale)

Mercoledì 21 giugno

Gara-7 (eventuale)

Giovedì 23 giugno