Calciomercato: la Roma cede Kluivert al Bournemouth

La Roma ha trovato un accordo con il Bournemouth per la cessione a titolo definitivo di Justin Kluivert. Con la maglia giallorossa, l’esterno olandese ha collezionato 68 presenze e 9 gol tra il 2018 e il 2020. Nelle ultime tre stagioni ha indossato le maglie di Lipsia, Nizza e Valencia. “Il Club augura a Justin il meglio per la nuova avventura in Premier League”, si legge in una nota della società capitolina.