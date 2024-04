Olimpia Milano-Trento oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Trento, sfida valida come 26^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Dopo la vittoria di Eurolega nel derby italiano contro la Virtus Bologna che tiene ancora vive le speranze di play-in, l’Olimpia Milano si rituffa sul campionato, dove è alla ricerca di continuità dopo le ultime due vittorie, sofferte, contro Napoli e Reggio Emilia. Di fronte, una squadra in salute, che dopo un lungo periodo molto negativo, hanno centrato tre vittorie nelle ultime quattro partite, riportandosi in zona playoff. L’ultima vittoria in trasferta degli uomini di coach Galbiati, però, risale a inizio dicembre, quando la Dolomiti Energia vinse sul campo di Pesaro. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 7 aprile sul parquet del Mediolanum Forum. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Trento, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.