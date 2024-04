Varese-Napoli oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Napoli, sfida valida come 26^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La formazione di coach Bialaszewski, in settimana, ha dovuto dire addio al sogno di raggiungere la finale di Europe Cup: a Istanbul, infatti, è arrivata la sconfitta contro il Bahcesehir, che ha ribaltato l’81-80 maturato all’andata a Masnago. Ora, quindi, i lombardi si possono concentrare sul campionato per chiudere la stagione allontanandosi dalle zone calde della classifica, mentre appare più complicato l’assalto ai playoff. Zona playoff dalla quale sono usciti proprio i partenopei, che, dopo aver vinto la Coppa Italia, non sono riusciti a fare altrettanto bene in campionato, dove sono reduci da ben quattro sconfitte consecutive. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 7 aprile sul parquet dell’Itelyum Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Napoli, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.