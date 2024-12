Quarta giornata di Mondiali in vasca corta a Budapest. Italia sempre protagonista in vasca. C’è Elena Capretta nelle batterie dei 100 farfalla donne a caccia di un posto in semifinale. L’azzurra, inserita nella terza batteria, avrà accanto la statunitense Regan Smith e la neozelandese Ouwehand. Non sarà facile qualificarsi viste le tante avversarie ostiche presenti tra cui Laura Lahtinen, Louise Hansson, Helena Rosendahl Bach, Lily Price e Gretchen Walsh. Nei 100 farfalla al maschile Michele Busa e Simone Stefanì cercheranno di farsi spazio nei migliori sedici con Nyls Korstanje, Chad Le Clos, Clement Secchi, Maxime Grousset, Matthew Temple, Dare Rose, Noe Ponti e Ilya Kharun. Simona Quadarella in finale nel pomeriggio nei 1500 stile libero donne. Avversarie principali saranno, come ai Giochi di Parigi 2024, la tedesca Isabel Gose e la francese Anastasia Kirpichnikova. Italia impegnata anche nella 4×200 mista.

STREAMING E TV – Le gare dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest 2024 saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito su RaiPlay con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed i collegamenti dalla zona mista di Elisabetta Caporale. Inoltre, le gare saranno trasmesse con commento in inglese in diretta streaming gratuita (previa registrazione) su EurovisionSport. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, cronache e risultati al termine di ogni sessione per non perdersi alcuna emozione.