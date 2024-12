Oggi, venerdì 13 dicembre, l’Italia proverà a riconquistare un titolo europeo di pugilato: è il compito di Francesco Grandelli che sul ring del Palazzetto dello Sport di Carbonia, nell’evento organizzato dalla OPI Since 82 della famiglia Cherchi, sfiderà lo spagnolo Cristobal Lorente, detentore della cintura continentale EBU dei pesi piuma. La serata comincerà alle ore 19:00, ma la diretta esclusiva su DAZN inizierà a partire dalle ore 20:00. Attualmente, l’Italia non ha nessun campione europeo maschile in carica e una vittoria di Grandelli può spalancare le porte verso un percorso che potrebbe sfociare verso una futura chance mondiale. Dal canto suo Lorente proverà a battere un altro italiano, dopo aver battuto per mixed decision Mauro Forte a Tirana lo scorso luglio. Nella card figurano anche tanti altri nomi celebri: Fabio Turchi torna sul ring sulle sei riprese e sfida il bielorusso Viktar Chvarkou. Patrick Cappai, imbattuto nei pesi piuma, affronta il tanzaniano Tasha Mjuaji.

Trent’anni, guardia ortodossa, nato in Piemonte, Grandelli è alla sua grande occasione e lo sa bene: “Una grande opportunità, per me e per il pugilato italiano”, ha precisato alla vigilia. Nel suo record 18 vittorie, quattro delle quali prima del limite, ma anche tre sconfitte. L’ultima a maggio contro il britannico imbattuto Nathaniel Collins, che gli ha strappato la cintura silver conquistata nel dicembre 2023 a Torino contro Stefan Voda. Nel maggio 2023 Grandelli subì anche una sconfitta per ko contro Mauro Forte, il pugile battuto da Lorente in estate. Una coincidenza che aggiunge fascino ad una sfida potenzialmente cruciale per il futuro prossimo della boxe italiana.