La seconda storia d’amore tra Inter e Marko Arnautovic, seppur nuovamente vincente, potrebbe essere giunta al capolinea.

L’attaccante austriaco è tornato all’Inter nell’estate del 2023, dopo essere stato parte della corazzata che nel 2010 vinse il Triplete agli ordini di José Mourinho. Un acquisto, quello di Arnautovic, fatto per esigenze soprattutto economiche, ma che si è rivelato fondamentale in quella che è stata poi la costruzione e la gestione del gruppo che ha portato l’Inter alla conquista dello Scudetto e quindi della seconda stella. Trentacinque presenze, quasi tutte da subentrato, e sette gol lo scorso anno, sicuramente non pochi ma neppure troppi se si considerano anche i tanti errori sotto porta fatti dall’attaccante nerazzurro. Ciò nonostante, la sua importanza nello spogliatoio, unito ad un ingaggio non sostenibile per tutti, ha fatto in modo che Arnautovic restasse alla corte di Simone Inzaghi anche in questa stagione.

La situazione legata al suo minutaggio, però, non è affatto migliorata. Solo nove presenze fin qui, di cui due da titolare entrambe in Champions League, ed un gol all’attivo, quello segnato a San Siro nel 4-0 dell’Inter sulla Stella Rossa. Scarso minutaggio che, per ovvi motivi, sta spingendo l’attaccante austriaco a riflessioni importanti, che potrebbero vederlo lontano da Milano già nel prossimo mercato di gennaio.

Il Torino punta Arnautovic: scelto lui come sostituto di Duvan Zapata

L’esperienza e la qualità di Marko Arnautovic fanno sicuramente gola a molte squadre, che sanno di andare sull’usato sicuro con un giocatore che garantisce un rendimento importante, come già dimostrato nel suo ciclo a Bologna. Per questo motivo su di lui sono finiti gli occhi del Torino, che sta cercando un attaccante di peso e di esperienza per sostituire Duvan Zapata, che proprio nel match di campionato contro l’Inter ha riportato la rottura del legamento crociato, chiudendo in anticipo la sua stagione.

Come emerso dalle pagine di Tuttosport, il Torino sarebbe pronto a fare una proposta alla dirigenza nerazzurra per portare l’attaccante austriaco sotto la Mole Antonelliana. I nerazzurri, anche considerando il buon rendimento di Joaquin Correa in queste prime settimane della stagione, avrebbero aperto al trasferimento del giocatore che diventerà poi un parametro zero a giugno. L’Inter sarebbe disposta anche a liberarlo gratuitamente, ma ad una sola condizione: che il Torino decida di pagare interamente lo stipendio di Arnautovic.

L’ex Bologna guadagna in nerazzurro 3.5 milioni a stagione, quindi i granata dovrebbero pagare i restanti sei mesi dello stipendio annuale. Una cifra importante per la società granata, che dovrà valutare nelle prossime settimane se affondare effettivamente il colpo per regalare a Vanoli un attaccante di sicuro affidamento.