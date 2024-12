La diretta testuale della quarta giornata di gare dei Mondiali in vasca corta di Budapest. Italia sempre protagonista in vasca. C’è Elena Capretta nelle batterie dei 100 farfalla donne a caccia di un posto in semifinale. L’azzurra, inserita nella terza batteria, avrà accanto la statunitense Regan Smith e la neozelandese Ouwehand. Non sarà facile qualificarsi viste le tante avversarie ostiche presenti tra cui Laura Lahtinen, Louise Hansson, Helena Rosendahl Bach, Lily Price e Gretchen Walsh. Nei 100 farfalla al maschile Michele Busa e Simone Stefanì cercheranno di farsi spazio nei migliori sedici con Nyls Korstanje, Chad Le Clos, Clement Secchi, Maxime Grousset, Matthew Temple, Dare Rose, Noe Ponti e Ilya Kharun. Simona Quadarella in finale nel pomeriggio nei 1500 stile libero donne. Avversarie principali saranno, come ai Giochi di Parigi 2024, la tedesca Isabel Gose e la francese Anastasia Kirpichnikova

