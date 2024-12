Sta per terminare l’attesa per i Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta 2024, in programma a Budapest (Ungheria) da martedì 10 a domenica 15 dicembre: ecco, di seguito, il calendario completo dell’evento. La Duna Arena torna ad ospitare una rassegna iridata, questa volta dedicata alle gare nella piscina da 25 metri, e con una novità: la staffetta 4×100 misti mista. Assenti molti big, italiani e non, che hanno deciso di rallentare dopo la faticosa stagione olimpica, ma lo spettacolo di certo non mancherà. L’Italia si presenta al via con 28 atleti (12 donne e 16 uomini), pronti a dare il massimo per portare in alto il Tricolore. Ecco, di seguito, il programma completo della manifestazione con date e orari e le informazioni per seguire in diretta le gare.

STREAMING E TV – Le gare dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest 2024 saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito su RaiPlay con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed i collegamenti dalla zona mista di Elisabetta Caporale. Inoltre, le gare saranno trasmesse con commento in inglese in diretta streaming gratuita (previa registrazione) su EurovisionSport. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, cronache e risultati al termine di ogni sessione per non perdersi alcuna emozione.

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

CALENDARIO MONDIALI BUDAPEST 2024

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

9.00 Batterie

400 metri stile libero femminili

100 metri dorso femminili

50 metri farfalla femminili

200 metri misti femminili

Staffetta 4×100 metri stile libero femminile

1500 metri stile libero maschili

100 metri dorso maschili

50 metri farfalla maschili

200 metri misti maschili

Staffetta 4×100 metri stile libero maschile

17:30 Semifinali e Finali

400 metri stile libero femminili – Finale

100 metri dorso femminili – Semifinali

50 metri farfalla femminili – Semifinali

200 metri misti femminili – Finale

Staffetta 4×100 metri stile libero femminili – Finale

1500 metri stile libero maschili – Finale

100 metri dorso maschili – Semifinali

50 metri farfalla maschili – Semifinali

200 metri misti maschili – Finale

Staffetta 4×100 metri stile libero maschili – Finale

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

9:00 Batterie

100 metri stile libero femminili

800 metri stile libero femminili

100 metri rana femminili

100 metri stile libero maschili

100 metri rana maschili

Staffetta 4×50 metri mista misti

17:30 Semifinali e Finali

100 metri stile libero femminili – Semifinali

800 metri stile libero femminili – Finale

100 metri dorso femminili – Finale

100 metri rana femminili – Semifinali

50 metri farfalla femminili – Finale

100 metri stile libero maschili – Semifinali

100 metri dorso maschili – Finale

100 metri rana maschili – Semifinali

50 metri farfalla maschili – Finale

Staffetta 4×50 metri mista misti – Finale

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

9:00 Batterie

50 metri dorso femminili

200 metri farfalla femminili

100 metri misti femminili

Staffetta 4×200 metri stile libero femminile

400 metri stile libero maschili

50 metri dorso maschili

200 metri farfalla maschili

100 metri misti maschili

17:30 Semifinali e Finali

100 metri stile libero femminili – Finale

50 metri dorso femminili – Semifinali

100 metri rana femminili – Finale

200 metri farfalla femminili – Finale

100 metri misti femminili – Semifinali

Staffetta 4×200 metri stile libero femminile – Finale

100 metri stile libero maschili – Finale

400 metri stile libero maschili – Finale

50 metri dorso maschili – Semifinali

100 metri rana maschili – Finale

200 metri farfalla maschili – Finale

100 metri misti maschili – Semifinali

VENERDÌ 13 DICEMBRE

9:00 Batterie

1500 metri stile libero femminili

200 metri rana femminili

100 metri farfalla femminili

200 metri rana maschili

100 metri farfalla maschili

Staffetta 4×200 metri stile libero maschile

Staffetta 4×50 metri stile libero mista

17:30 Semifinali e Finali

1500 metri stile libero femminili – Finale

50 metri dorso femminili – Finale

200 metri rana femminili – Finale

100 metri farfalla femminili – Semifinali

100 metri misti femminili – Finale

50 metri dorso maschili – Finale

200 metri rana maschili – Finale

100 metri farfalla maschili – Semifinali

100 metri misti maschili – Finale

Staffetta 4×200 metri stile libero maschile – Finale

Staffetta 4×50 metri stile libero mista – Finale

SABATO 14 DICEMBRE

9:00 Batterie

50 metri stile libero femminili

50 metri rana femminili

400 metri misti femminili

50 metri stile libero maschili

800 metri stile libero maschili

50 metri rana maschili

400 metri misti maschili

Staffetta 4×100 metri mista misti

17:30 Semifinali e Finali

50 metri stile libero femminili – Semifinali

50 metri rana femminili – Semifinali

100 metri farfalla femminili – Finale

400 metri misti femminili – Finale

50 metri stile libero maschili – Semifinali

800 metri stile libero maschili – Finale

50 metri rana maschili – Semifinali

100 metri farfalla maschili – Finale

400 metri misti maschili – Finale

Staffetta 4×100 metri mista misti – Finale

DOMENICA 15 DICEMBRE

9:00 Batterie

200 metri stile libero femminili

200 metri dorso femminili

Staffetta 4×100 metri mista femminile

200 metri stile libero maschili

200 metri dorso maschili

Staffetta 4×100 metri mista maschile

17:30 Semifinali e Finali

50 metri stile libero femminili – Finale

200 metri stile libero femminili – Finale

200 metri dorso femminili – Finale

50 metri rana femminili – Finale

Staffetta 4×100 metri mista femminili – Finale

50 metri stile libero maschili – Finale

200 metri stile libero maschili – Finale

200 metri dorso maschili – Finale

50 metri rana maschili – Finale

Staffetta 4×100 metri mista maschili – Finale