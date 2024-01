Novara-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Padova, match del Piola valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il club piemontese si trova in grande difficoltà e ha assolutamente bisogno di trovare una svolta per invertire la rotta di questa stagione. I biancoscudati, dal loro canto, vogliono continuare a sperare nella promozione diretta in Serie B e vogliono centrare la vittoria in trasferta su un campo ostico. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

