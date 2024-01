Carrarese-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Torres, match dello stadio Dei Marmi valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra toscana è reduce da una battuta di arresto e vuole assolutamente tornare al successo per restare aggrappata la treno per il terzo posto in classifica. La formazione sarda, dal suo canto, continua a stupire e resta in scia al Cesena in ottica lotta per la promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

