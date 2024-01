Ancona-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Cesena, match dello stadio Del Conero valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo il buon risultato ottenuto sul campo del Pineto, vogliono portare a casa i tre punti anche tra le mura amiche. La capolista del girone B, invece, non ha alcuna intenzione di arrestare la propria marcia verso la promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

