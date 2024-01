LIVE – Novara-Padova, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Novara-Padova, match valido per la ventitreesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Da una parte la quartultima in classifica per provare a risalire la china e allontanarsi dal pantano della zona playout, dall’altra i veneti al secondo posto ma per il momento molto staccati dalla vetta. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14 di domenica 28 gennaio.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Novara-Padova ore 14