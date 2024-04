Nardi-Pouille oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Luca Nardi e Lucas Pouille, valevole per il primo turno del tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Reduce dal trionfo nel Challenger di Napoli che gli ha regalato il best ranking, il tennista azzurro va a caccia del main draw in terra monegasca, tentando di riuscire l’impresa che gli riuscì dodici mesi fa. Al primo turno Nardi se la vedrà contro Pouille, omaggiato di una wild card dagli organizzatori e in ripresa dopo i problemi avuti di recente. Il francese ha superato pochi giorni fa le qualificazioni all’Estoril, ma partirà sfavorito. Non ci sono precedenti tra i due.

Nardi e Pouille scenderanno in campo oggi, sabato 6 aprile, come 1° match sul Court Rainier III dalle 11:00 ore italiane. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni.