Pagelle qualifiche GP Giappone 2024 F1: Verstappen di un altro livello, Sainz fa il possibile

Le pagelle delle qualifiche del GP del Giappone 2024 di F1: ecco di seguito i voti ai piloti dopo la caccia alla pole position, la quarta stagionale, che ha visto festeggiare Max Verstappen, ormai una sentenza al sabato. Quarta pole di fila per l’olandese, che condividerà la prima fila con il compagno di squadra Sergio Perez. Terzo Lando Norris davanti a Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc non va oltre l’ottava posizione. Di seguito ecco allora le pagelle delle qualifiche sul circuito di Suzuka.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

MAX VERSTAPPEN, voto 10: Ormai si è capita che se Verstappen fa il Verstappen non ce n’è per nessuno, specialmente in qualifica sul giro secco. Pole position mai in discussione fin dal Q1, con il campione del mondo che regna incontrastato e torna a dettare legge dopo il passo falso di Melbourne. L’impressione è che, salvo imprevisti, domani gli altri correranno al massimo per il secondo posto.

SERGIO PEREZ, voto 9: E se questa è la versione di Perez c’è il rischio che anche il secondo gradino del podio sia già occupato. Giornata molto positiva per il messicano, che tiene testa al compagno di squadra e lo affianca in prima fila. Considerando che l’altro pilota che guida una Red Bull è un alieno, non poteva proprio fare di più ‘Checo’.

LANDO NORRIS, voto 8,5: Altro sabato di grande sostanza per il pilota McLaren, che prova a rovinare la festa Red Bull, occupando temporaneamente la seconda posizione, ma alla fine deve accontentarsi del terzo posto. E’ sicuramente uno dei principali candidati al podio.

CARLOS SAINZ, voto 7: Dopo la doppietta in Australia magari ci si poteva aspettare qualcosa in più, ma la verità è che la Ferrari poteva ambire massimo alla seconda fila. Sainz l’ha conquistata, seppur col brivido, e in gara proverà a difenderla.

FERNANDO ALONSO, voto 7,5: Lo spagnolo conferma il suo gran feeling con la pista di Suzuka e si esalta, centrando una quinta piazza non scontata che gli permetterà di lottare per delle posizioni importanti. Mezzo punto in più per l’uscita in Q1 del compagno di squadra Stroll. Sicuramente l’Aston Martin non è una vettura da P16, ma lo è da P5?

CHARLES LECLERC, voto 5: Giornata no per il monegasco, che fatica fin da subito, rischia qualcosa in Q2 (rimane ai box invece di fare il secondo tentativo e chiude nono) e non brilla neppure nel Q3. Non ha pagato neppure la decisione di optare per un solo tentativo avendo la pista libera: nonostante un ottimo settore centrale, il primo ed il terzo sono stati al di sotto delle aspettative. Si prospetta una gara in salita.

MERCEDES, voto 5: Il team di Brackley si conferma la quarta forza (e mezzo, anche dietro Alonso) del Mondiale. Hamilton meglio di Russell, ma entrambi lontani dalle posizioni di vertice e mai davvero in lotta per un piazzamento di spicco. La stagione è lunga, ma bisogna invertire il trend in fretta.