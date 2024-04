Cobolli-Nagal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Flavio Cobolli e Sumit Nagal, valevole per il primo turno del tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Il tennista azzurro torna in campo dopo il secondo turno raggiunto a Marrakech e sfida in un match che si preannuncia ostico l’indiana Nagal, anche lui reduce dal secondo turno in Marocco. Entrambi stanno vivendo una buona stagione e si esprimono bene sulla terra rossa; nessuno dei due ha però grande esperienza a livello Atp. Nagal ha vinto l’unico precedente, disputato lo scorso anno nel Challenger di Tulln, in Austria. In palio un posto al turno decisivo, un passo più vicino all’obiettivo main draw.

Cobolli e Nagal scenderanno in campo oggi, sabato 6 aprile, come 1° match sul Court des Princes dalle 11:00 ore italiane. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni.