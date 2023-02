Musetti-Cachin stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2023

Lorenzo Musetti affronterà Pedro Cachin nel secondo turno dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. Prima esperienza nel tradizionale circuito sudamericano di febbraio sulla terra rossa per il giovane azzurro, che quest’anno ha deciso di cambiare programmazione rispetto alla passata stagione, quando rimase in Europa per giocare indoor sul veloce. La sua avventura in argentina si apre contro un tennista di casa, Pedro Cachin, vero specialista della superficie e vincente all’esordio sul brasiliano Monteiro. Il carrarino parte certamente con i favori del pronostico, ma è giusto attendersi anche un po’ di fatica all’inizio, dato che non gioca una partita ufficiale sulla terra battuta dallo scorso luglio.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Lorenzo Musetti e Pedro Cachin scenderanno in campo nella giornata di oggi, giovedì 16 febbraio non prima delle ore 22:30 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.