Salisburgo-Roma 1-0, Mourinho: “Manca un rigore, sfortunati con l’arbitro che hanno cambiato”

“Abbiamo dominato e controllato la gara. Abbiamo sbagliato dei gol incredibili e ci manca un rigore. Siamo stati sfortunati con il cambio di arbitro (Higler al posto di Nyberg ndr). È ingiusto aver preso gol, ma il calcio è così”. Lo ha detto a Sky l’allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la sconfitta esterna contro il Salisburgo per 1-0 nel match di andata dello spareggio di Europa League. I giallorossi sprecano con Abraham e Belotti, poi subiscono il gol di Capaldo nel finale. “Bisogna mettere la palla dentro, quando non ci riesci si corrono dei rischi – spiega -. Conosciamo i nostri limiti, ma la squadra ha dato tutto e non posso spendere parole negative”. Dybala è stato sostituito all’intervallo: “Ha detto che non era nelle condizioni di continuare la partita. Non so se è un infortunio o precauzione”.