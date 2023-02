LIVE – Musetti-Cachin, ottavi di finale Atp Buenos Aires 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Cachin, incontro valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. Esordio stagionale sulla terra rossa per Lorenzo Musetti, che torna a giocare dopo la prematura uscita dagli Australian Open e qualche settimana di pausa per prepararsi al meglio in vista del tour de force che saranno i prossimi mesi di questa annata tennistica. Il giovane tennista toscano si trova di fronte un vero specialista della superficie, in grado di dominare a livello challenger due anni fa e di finalmente trovare il treno giusto per l’approdo nei primi 100 e quindi nei tornei maggiori.

Lorenzo dovrà provare ad adattarsi immediatamente a delle condizioni di gioco che non trova ormai da diversi mesi. Parte favorito e in palio c’è un posto nei quarti di finale contro il vincente della sfida tra Thiem e Varillas. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 22:30.

MUSETTI-CACHIN (Ore 22:30)