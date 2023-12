Moratelli/Sonego-Kerber/Zverev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2024

A che ora e come seguire il doppio misto di Italia-Germania tra Sonego/Moratelli e Kerber/Zverev, match valevole per la fase a gironi della United Cup 2024. Dopo i due incontri di singolare è come di consueto il doppio misto a chiudere le sfide in questa competizione a squadra che si sta giocando tra Perth e Sydney.

I quattro scenderanno in campo oggi (sabato 30 dicembre). Lo scenario è il cemento outdoor della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) mentre l’inizio è fissato come 3°match dalle 07:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.