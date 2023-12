Atalanta: El Bilal Touré convocato dal Mali per la Coppa d’Africa

Brutta sorpresa per l’Atalanta. Il Mali infatti ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d’Africa 2024, in cui figura anche l’attaccante nerazzurro El Bilal Touré. Il neo acquisto estivo della Dea è reduce da un infortunio al muscolo femorale della gamba destra, e non ha ancora esordito con la sua nuova maglia in questa stagione. Una scelta piuttosto strana del CT Eric Schelle, che difficilmente troverà l’approvazione del tecnico orobico Giampiero Gasperini.