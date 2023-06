Montenegro-Italia in tv: programma, orario e diretta Europei 2023 basket femminile

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Montenegro-Italia, sfida valida come spareggio per qualificarsi ai quarti di finale degli Europei 2023 di basket femminile. Le Azzurre di coach Lardo hanno combattuto con carattere contro il fortissimo Belgio, cedendo solo nel quarto quarto, e chiudendo quindi il girone B al terzo posto: pesa la sconfitta all’esordio contro la Repubblica Ceca, ma poco sarebbe cambiato. Ora, la partita decisiva contro il Montenegro, che ha chiuso il girone A al secondo posto: chi vince, accede alla fase finale a Lubiana e prosegue il proprio sogno. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di lunedì 19 giugno sul parquet della Tel Aviv Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta X-Italia degli Europei 2023 di basket femminile.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su RaiSport HD, oppure sulla piattaforma satellitare Sky, al canale 201, nonché su Sky Go, NowTV e Dazn. Tutte le partite della competizione, infine, sono disponibili sulla piattaforma streaming Eleven Sports. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.