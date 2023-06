Formazioni ufficiali Francia-Grecia, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Francia-Grecia, sfida valida come quarta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. I vice campioni iridati tornano in campo allo Stade de France contro una Grecia che ha iniziato bene il suo cammino verso il prossimo campionato continentale. Olivier Giroud è in gran forma, a segno sei volte nelle ultime quattro apparizioni tra Milan e Nazionale transalpina. Tra gli ospiti Bakasetas è andato in rete sia nella gara inaugurale contro Gibilterra, che in quella vinta pochi giorni fa contro l’Irlanda. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di lunedì 19 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI FRANCIA-GRECIA

FRANCIA: Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Camavinga, Tchouameni; Coman, Griezmann, Mbappè; Giroud

GRECIA: Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Siopis, Kourbelis; Masouras, Giakoumakis, Mantalos