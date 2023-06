Musetti-Choinski oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Jan Choinski al primo turno dell’ATP 500 del Queen’s 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Esordio sulla carta agevole per l’azzurro, che debutta contro il numero 170 del mondo, in tabellone grazie a una wild card. Premesso che i giocatori britannici sanno essere estremamente pericolosi su erba, Choinski non dovrebbe rappresentare un ostacolo particolarmente insidioso per Musetti, reduce da una settimana molto positiva a Stoccarda e con un repertorio di colpi decisamente più vasto. Inoltre, bisogna tenere in considerazione anche il fattore emotivo. Choinski avrà sì il supporto del pubblico, ma per lui sarà appena il secondo match in carriera a livello Atp, peraltro sette anni dopo il primo (Stoccarda 2016). Insomma, tutto lascia pensare ad una vittoria per Lorenzo, il quale dovrà però scendere in campo concentrato e approcciare l’impegno al meglio. Tra i due non ci sono precedenti.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE PRINCIPALE

Musetti e Choinski scenderanno in campo oggi, lunedì 19 giugno come quarto match sul Centrale dalle ore 13:00 (le 12:00 locali), al termine di Korda-Evans. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’evento che apre questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra poche settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.