Il programma, l’orario e come vedere in diretta Scafati-Trento, sfida valida per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Gli uomini di coach Nicola sono reduci dalla pesantissima sconfitta contro Reggio Emilia e cercheranno quindi riscatto davanti al proprio pubblico, dopo aver vinto gli ultimi due impegni casalinghi. Ora, però, di fronte c’è la squadra capolista guidata da coach Galbiati, capace di vincere tutte le precedenti nove partite, unica squadra ancora imbattuta. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 8 dicembre sul parquet del PalaMangano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Scafati-Trento, valida per la Serie A 2024/2025 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.