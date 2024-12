Come vedere oggi in tv Venezia-Como, partita valida per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025? Ecco canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c’è da sapere. Scontro salvezza di estrema importanza al ‘Penzo’, dove entrambe le squadre hanno assolutamente bisogno dei tre punti per risalire la classifica e allontanarsi dalle ultime posizioni. La squadra di Fabregas partirà leggermente favorita secondo i bookmakers, ma nel complesso si preannuncia una sfida particolarmente equilibrata. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 15:00 di domenica 8 dicembre

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming in su NOW, Sky Go e Dazn.