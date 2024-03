Liga 2023/2024: il Real Madrid non sbaglia, Osasuna ko 4-2

Il Real Madrid non sbaglia e passa 4-2 in casa dell’Osasuna, nel match valido per la 29ª giornata di Liga 2023/2024. Tutto facile per i Blancos, che sbloccano subito la sfida al 4′ con Vinicius. Arriva la risposta dei padroni di casa al 7′ con Budimir, ma Carvajal riporta i suoi avanti al 18′. Brahim Diaz segna il 3-1 al 61′ e sempre Vinicius chiude i conti al 64′. Rende meno amara la sconfitta il gol di Munoz al 91′. Real Madrid che sale a 72 punti in classifica allungando momentaneamente a +10 sul Girona, impegnato alle 18.30 in casa del Getafe, e a +11 sul Barcellona, che domani affronterà l’Atletico Madrid. Osasuna che resta a metà classifica al decimo posto a 36 punti, con 14 lunghezze di margine sulla zona retrocessione occupata dal Cadice. Al ritorno dalla sosta per le nazionali, il Real Madrid ospiterà l’Athletic Bilbao il 31 marzo alle 21.00. Osasuna che andrà in trasferta contro l’Almeria, fanalino di coda del campionato ancora a secco di vittorie.