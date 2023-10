Messina-Brindisi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Brindisi, match del Franco Scoglio valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo il buon pareggio ottenuto sul campo del Picerno, sperano di tornare al successo tra le mura amiche. La formazione pugliese, dal suo canto, è reduce dalla pesante sconfitta subita contro la Casertana ed ha bisogno di rialzare la testa in un potenziale scontro diretto per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

