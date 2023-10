LIVE – Messina-Brindisi 0-1, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Messina-Brindisi, match valido per la decima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Partita che vede le due squadre che vogliono uscire in qualche modo dalla zona rossa del Girone C di Lega Pro. Il Messina viene da tre risultati utili consecutivi e vuole continuare su questa striscia. Il Brindisi invece deve reagire in qualche modo ad un momento negativo.

Messina-Brindisi 0-1 (73′ Ganz)

Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa diretta testuale.

FINISCE LA PARTITA

90′- Sette minuti di recupero

87′- Espulso De Angelis per un fallo su Polito. Brindisi in dieci uomini

76′- Cerca il raddoppio il Brindisi con Bizzotto che ci prova di testa, para Fumagalli

73′- GOOL BRINDISI!!! Ganz firma il vantaggio dopo la sponda di Bunino, due passi, pallone in rete: 0-1

62′- Ammonito anche Ortisi

51′- Messina in avanti con la conclusione da fuori area di Cavallo, pallone dritto in curva

47′- Resta a terra Manetta per una colpo in testa, necessario l’ingresso immediato dei sanitari in campo

46′- inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

46′- Ammonito Plescia

45′- Due minuti di recupero

35′- Brindisi ci prova con Golfo che riceve sulla sinistra e tenta la conclusione, poi murata

25′- Ammonito Manetta

23′- Punizione dai 25 metri di Emmausso, conclusione che va a sbattere sulla barriera

21′- Ammonito Cappelletti

19′- Messina in avanti con Emmausso che prova ad andare in verticale per Plescia, si muove bene la difesa biancazzurra che chiude

6′- Occasione Messina con Ragusa che serve in area Plescia che tenta la girata verso la porta ma senza inquadrare lo specchio.

4′- Subito ammonito Salvo

1′- Inizia il match

ORE 18:25 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Messina-Brindisi. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.