Sinner-Sonego in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Jannik Sinner affronerà Lorenzo Sonego nel secondo turno dell’ATP 500 di Vienna 2023, torneo in programma dal 22 al 29 ottobre. Ostacolo Ben Shelton superato per Jannik, che si trovava ad affrontare uno dei giocatori più in forma sul circuito all’esordio nella capitale austriaca. Invece una convincente vittoria in due set per iniziare al meglio questa campagna indoor europea che lo porterà alle ATP Finals e alla Coppa Davis. Ora un bel derby contro ‘Sonny’, qui anche finalista nel corso della sua carriera. Sinner e Sonego si affrontano già per la quarta volta in stagione, con Jannik che ha vinto tutti e tre i precedendo cedendo solo un set.

Sinner e Sonego scenderanno in campo giovedì 26 ottobre con inizio fissato non prima delle 17:30 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Sinner e Sonego attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.