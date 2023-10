Sinner-Sonego oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Lorenzo Sonego nel derby di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della capitale austriaca. L’altoatesino ha debuttato con una vittoria in due set ai danni del bombardiere a stelle e strisce Ben Shelton. Il torinese, ripescato in tabellone in qualità di lucky loser, non si è lasciato sfuggire l’occasione aggiudicandosi una dura battaglia contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Tra i due azzurri si sono disputati tre precedenti, tutti andati in scena durante questa stagione. Si sono affrontati sul cemento indoor di Montpellier, sull’erba di Halle e sul cemento outdoor degli US Open ed in tutte le occasioni si è imposto Sinner (7-1 il bilancio dei set). Anche questa volta sarà l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill a partire con i favori del pronostico. Il vincitore otterrà il pass per i quarti di finale, dove incrocerebbe la racchetta contro uno tra lo statunitense Frances Tiafoe oppure il transalpino Gael Monfils.

Sinner e Sonego scenderanno in campo oggi (giovedì 26 ottobre). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 17.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Sinner e Sonego attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.