Mertens-Navarro in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Hobart 2024

Elise Mertens se la vedrà contro Emma Navarro nella finale del torneo WTA 250 di Hobart 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Le prime due teste di serie del tabellone si contenderanno il trofeo della vincitrice nel tradizionale torneo che si svolge in Tasmania. Seconda finale in pochi giorni per un’Emma Navarro sempre più in crescita. Domenica scorsa la connazionale Coco Gauff le negò il successo ad Auckland, ora la giovane statunitense ci riproverà contro una veterana del circuito come Mertens, che ha impiegato 3 ore di gioco per superare Saville in semifinale.

Mertens e Navarro scenderanno in campo sabato 13 gennaio a partire dalle 03:00 di notte ora italiana. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Wta di Hobart avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 254. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.