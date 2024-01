Draper-Lehecka in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Adelaide 2024

Jack Draper se la vedrà contro Jiri Lehecka nella finale dell’ATP 250 di Adelaide 2024, torneo di scena sul cemento outdoor della città australiana. Il britannico aveva chiuso alla grande il suo 2023 e sembra continuare su quella stessa lunghezza d’onda. D’altronde, quando il fisico regge, il talento è tale da riuscire a raggiungere posizioni importanti di classifica. Atto conclusivo molto interessante contro un altro giovane talento come il ceco, che giocò molto bene lo scorso anno in Australia e in particolar modo nello slam di Melbourne.

Draper e Lehecka scenderanno in campo sabato 13 gennaio a partire dalle ore 06:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l'appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà due canali dedicati ovvero Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).