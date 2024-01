Daniel-Tabilo in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Auckland 2024

Taro Daniel se la vedrà contro Alejandro Tabilo nella finale dell’ATP 250 di Auckland 2024, torneo di scena sul cemento outdoor. Finale decisamente a sorpresa nella città neozelandese, tra due tennisti entrambi alla seconda apparizione in un atto conclusivo sul circuito maggiore. Daniel non raggiungeva una finale addirittura dal 2018, anno in cui era riuscito a conquistare il titolo in quel di Istanbul. Per la seconda volta ci proverà anche Alejandro Tabilo, che nella sua prima apparizione era uscito sconfitto sul rosso di Cordoba nel 2022.

Daniel e Tabilo scenderanno in campo nella notte italiana tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio a partire dalle 02:00.