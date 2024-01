Medvedev-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Australian Open 2024

Daniil Medvedev se la vedrà contro Alexander Zverev nella semifinale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Il russo ha conquistato il penultimo atto del torneo australiano per la terza volta negli ultimi quattro anno, confermando di trovarsi molto bene sulla superficie e con le condizioni climatiche dell’estate Down Under. Un percorso non impossibile per lui fin qui, che però nei quarti ha rischiato qualcosa contro il sempre temibile Hurkacz. Il tedesco, dopo aver sofferto tanto nei primi turni, si è reso protagonista di una partita quasi perfetta per eliminare Carlos Alcaraz nei quarti, tornando così in semifinale a Melbourne a quattro anni di distanza dall’ultima volta. I due si sono affrontati ben sei volte nel 2023, con Medvedev che ha dominato vincendo cinque di questi incontri.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Medvedev e Zverev scenderanno in campo venerdì 26 gennaio ad orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida, così come tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.