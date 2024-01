Australian Open 2024: incredibile risposta di Medvedev, Zverev beffato e si va al quinto (VIDEO)

Ha dell’incredibile il punto con cui Daniil Medvedev capovolge la situazione nel tie-break del quarto set, vincendolo successivamente con l’ace, e allungando al quinto set il match maratona per sfidare Sinner in finale contro Alexander Zverev in semifinale. Su una battuta violenta e profonda del tedesco, il russo prova una vera e propria smorzata senza pretese per parare al corpo, ma incredibilmente diventa una palla corta che beffa l’avversario e vale il 6-5.

Incredible return by Medvedev to help win 4th set tie breaker . It was right there for Zverev to win the match on his own serve and he couldn’t do it. It’s amazing how much winning and losing in anything is psychological pic.twitter.com/nCPGGwI6DU

— Davinci23 (@Davinci23638919) January 26, 2024