Juventus-Empoli, Allegri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Empoli: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il tecnico livornese presenterà i temi della sfida contro gli azzurri e risponderà alle domande dei cronisti, c’è attesa per conoscere le parole del mister bianconero prima di una partita decisiva per la Vecchia Signora. Si parte alle ore 14 di venerdì 26 gennaio, diretta su JTV disponibile all’interno della piattaforma Dazn, diretta scritta su Sportface.

